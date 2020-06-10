10.06.2020 (19:09)

Воспитанники Екатеринбургского СВУ прибыли в учебное заведение для начала подготовки к военному параду 24 июня

Воспитанники Екатеринбургского суворовского военного училища (СВУ) прибыли в учебное заведение для начала подготовки к параду Победы, который состоится в центре города 24 июня. Всего в пешую колонну в составе роты барабанщиков войдут 64 юных защитника Отечества.

В расположение суворовцы приехали из родительских домов, куда были отпущены после досрочного завершения учебного года в конце апреля. Участие в военном параде для юношей исключительно добровольное с согласия их родителей или законных представителей.

Размещение участников парада в училище организовано с соблюдением всех санитарно-эпидемилогических мер. Три раза в неделю ребята будут проходить тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Планируется, что коробка барабанщиков начнет репетиции 11 июня на территории училища.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на территории округа 24 июня пройдут три парада (в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре) и более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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