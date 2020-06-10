10.06.2020 (19:01)

Военнослужащие ЦВО, участвующие окружном этапе конкурса «Эльбрусское кольцо», преодолели горную полосу препятствий

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в окружном этапе всеармейских соревнований по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, «Эльбрусское кольцо», преодолели горную полосу препятствий. Конкурс проходит на базе Центра «Ергаки» в Красноярском крае в рамках Армейских международных игр-2020.

Военнослужащие преодолели горный маршрут, оборудованный на участке естественного, но сильно пересеченного рельефа, общей протяженностью 650 м и суммарном набором высоты около 100 м. Дистанция состояла из следующих препятствий: подъем и спуск по вертикальным перилам, спуск и подъем груза 24 кг (ящика с боеприпасами), навесная переправа, переход по сухому руслу реки, метание гранат на дальность в условиях крутого склона, переход по бревну и разрушенному мосту, подъем по склону «горка», спуск «спортивным способом» и ограниченный проход. Горный маршрут преодолевался участниками соревнований с вооружением и в специальной экипировке. Военнослужащим необходимо было пройти полосу препятствий максимально быстро и при этом не допустить ошибок.

Справочно: Соревнования проходят с 8 по 12 июня, в них участвуют более 100 человек. Лучшие военнослужащие и сборная команда примут участие во всеармейском этапе конкурса «Эльбрусское кольцо».

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