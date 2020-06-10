10.06.2020 (18:41)

Для парада Победы в Самаре военнослужащих из трех регионов переоденут в историческую форму одежды

Для участия в параде Победы в Самаре военнослужащих из трех регионов переоденут в форму одежды времен Великой Отечественной войны. Форма будет выдана с вещевых складов Центрального военного округа.

В форме пехотинцев пройдут военнослужащие из Оренбургской области. Экипировку летчиков примерят военнослужащие из Самарской области. А форму моряков на параде представят военнослужащие из Удмуртии. Каждый расчет будет состоять из 31 военнослужащего. Все они будут нести в руках легендарные винтовки Мосина и пистолеты-пулеметы Шпагина.

Парадные расчеты в исторической форме будут практически открывать парад — они пройдут сразу после знаменной группы. Всего в самарском параде, который состоится на площади Куйбышева 24 июня, примут участие около 1,7 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и представителей силовых ведомств региона.

В составе механизированной колонны будет задействовано более 50 единиц военной техники, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки Т-72Б3, зенитный ракетный комплекс С-300.

Также над Самарой состоится демонстрационный пролет авиации. Всего будет задействовано 14 самолетов и вертолетов. Жители города смогут увидеть два истребителя-перехватчика МиГ-31 и два истребителя-бомбардировщика Су-34, самолеты стратегической авиации Ту-160 и Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания. Все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками.



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