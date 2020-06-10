Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.06.2020 (17:48)

Экипажи Су-35С Ленинградской армии ЗВО выполнят пуски ракет по воздушным целям на учении в Карелии

Сегодня на аэродроме Петрозаводск в Республике Карелия началось лётно-тактическое учение с экипажами многоцелевых истребителей Су-35С Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО).

Поднятые по тревоге экипажи в ходе первого этапа учения осуществили выход из-под удара высокоточного оружия, поиск и поражение средств воздушного нападения и противовоздушной обороны условного противника. В дальнейшем на авиационном полигоне Ладога пилоты проведут пуски ракет класса «воздух-воздух» по воздушным целям, имитирующим самолёты и ракеты. Также лётчики отработают парный и групповой пилотаж в дневное и ночное время на минимальных и максимальных высотах.

Проведение полётов отслеживают боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», имитирующие противника. Зенитчики отрабатывают перехват целей и электронные пуски ракет.

В лётно-тактическом учении принимают участие более 500 военнослужащих из состава экипажей боевых самолётов, расчётов зенитных ракетных систем, радиотехнических подразделений и инженерно-технического персонала.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Спасатели Балтийского флота провели учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке в базе
Соединение ВТА приступило к сдаче проверки по физподготовке
Стратегические ракетоносцы ВКС России совершили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей
В демонстрационном пролете авиации над Самарой во время парада Победы задействуют 14 самолетов и вертолетов

Метки:
Западный военный округ , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false