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10.06.2020 (17:43)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке. В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих мотострелкового батальона.

Перед выполнением упражнения контрольных стрельб военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе — изготовку к бою, смену огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполную разборку и сборку АК-74, снаряжение магазина, метание ручной гранаты. Для точного попадания в цель стрелки ОГРВ ПРРМ изучили метеорологические, баллистические и топографические особенности стрельбы, а также необходимые поправки, применяемые в случае отклонения от нормальных условий ведения огня.

В ходе практических занятий военнослужащие отработали стрельбы по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание учебной ручной гранаты в габарит.

Занятие по огневой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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