10.06.2020 (17:43)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие по огневой подготовке
На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке. В мероприятии приняли участие около 300 военнослужащих мотострелкового батальона.
Перед выполнением упражнения контрольных стрельб военнослужащие поэтапно отработали каждый элемент комплекса действий при стрельбе — изготовку к бою, смену огневой позиции, изучение основ и правил стрельбы, неполную разборку и сборку АК-74, снаряжение магазина, метание ручной гранаты. Для точного попадания в цель стрелки ОГРВ ПРРМ изучили метеорологические, баллистические и топографические особенности стрельбы, а также необходимые поправки, применяемые в случае отклонения от нормальных условий ведения огня.
В ходе практических занятий военнослужащие отработали стрельбы по движущимся и появляющимся целям с обязательной сменой огневой позиции, а также выполнили метание учебной ручной гранаты в габарит.
Занятие по огневой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.