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10.06.2020 (17:33)

В армейском корпусе Балтийского флота проходят сборы снайперов

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированных на территории Калининградской области, начались учебно-методические сборы снайперов. В общей сложности в течении месяца специальную подготовку пройдут более 50 военнослужащих.

В ходе сборов, которые проходят на базе воинских частей и полигонах Балтийского флота, снайпера совершенствуют практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Комплекс занятий состоит из теоретической и практической части.

Теоретическая предусматривает детальное изучение технической стороны вооружения и специальной техники. Практическая часть занятий проводится в полевых условиях на полигонах Балтийского флота. Военнослужащие выполняют зачетные упражнения и отрабатывают комплекс учебно-боевых задач, главной из которых является выработка у снайперов навыков ведения современного боя, разведки местности и умения быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке.

С участниками проводятся занятия по маскировке, классификации целей, корректированию огня, освоению навыков применения приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Снайперы
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