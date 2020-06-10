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10.06.2020 (17:18)

Офицеры ЮВО в Ставропольском крае сдают экзамены в военные академии дистанционно

В общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) на Ставрополье началась дистанционная сдача экзаменов для кандидатов на поступление в военные академии среди офицерского состава.

25 офицеров общевойскового объединения прошли предварительный отбор, сдали зачёты по физической подготовке и подготовили документы для поступления в военные академии. Большинство из них выбрали для поступления Военную академию Сухопутных войск.

Собеседование с офицерами проходит в формате видеоконференции по системе защищённой видеосвязи с соблюдением противоэпидемических мер – социальной дистанции между военнослужащими и масочного режима.

Экзаменационные видеоконференции строго контролируются. Во время их проведения среди офицеров не допускаются посторонние разговоры, комментарии со стороны и подсказки. На вопросы экзаменаторов кандидаты отвечают самостоятельно.

Дистанционное поступление в военные академии проходит впервые в связи со сложившейся эпидемической обстановкой. Всего в войсках ЮВО приступили к сдаче экзаменов около 250 офицеров – кандидатов на поступление в высшие военные учебные заведения.

Начало учебного года планируется по плану – 1 сентября.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военное образование
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