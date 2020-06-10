10.06.2020 (17:06)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье провели третий этап конкурса среди снайперов

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошёл третий этап конкурса на звание лучшей снайперской пары.

В ходе конкурса снайперским парам назначали пять целей, имитирующие грудную фигуру, ростовую фигуру, атакующую группу пехоты, ручной противотанковый гранатомет и пулеметный расчет. По условиям конкурса снайперской паре предоставляли 14 патронов для поражения 9 мишеней, расположенных на расстоянии от 350 до 600 метров и появляющихся на 20 секунд каждая.

В случае равенства пораженных мишеней командам выдавали по одному дополнительному патрону до первого промаха.

После проведения четвертого этапа состязания среди снайперов будет выявлена лучшая снайперская пара, которая представит ОГРВ ПРРМ на аналогичных состязаниях среди силовых ведомств региона.

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