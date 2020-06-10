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10.06.2020 (16:30)

Военные врачи провели консультации по борьбе с COVID-19 с коллегами из Китая

Сегодня, в Центре координации медицинского обеспечения Минобороны России в Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова в г.Санкт-Петербурге проведена видеоконференция с военными медиками из Китайской Народной Республики по вопросам обмена опытом в профилактике, лечении и ликвидации медицинских последствий, вызванных новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 

С российской стороны в видеоконференции приняли участие сотрудники Военно-медицинской академии по направлениям инфекционных болезней, эпидемиологии, анастезиологии реаниматологии, а также врачи терапевтического профиля.

В Китае видеоконференция велась из телемедицинского центра Главного военного госпиталя Народно-освободительной армии КНР в Пекине.

Данный формат взаимодействия в режиме видеосвязи позволяет рассмотреть наиболее актуальные вопросы по профилактике заболеваемости и оказанию медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Медицина , COVID-19
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