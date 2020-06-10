10.06.2020 (16:25)

Более 70 тонн запасов доставили гидрографы ЗВО на маяки Финского залива

Экипажи судов гидрографической службы Ленинградской военно-морской базы завершили доставку продовольствия, дизельного топлива и материальных средств на маяки, расположенные на островах в акватории Финского залива.

Всего экипажами судов доставлено более 70 тонн продуктов питания, топлива и различного оборудования, предназначенного для маяков, обеспечивающих безопасность судовождения на Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, а также в Ломоносовском канале. Запасы были доставлены в том числе на маяк «Толбухин», маяки на островах Большой и Малый Тютерс, Гогланд и т.д.

Ранее военные гидрографы произвели замену приёмного буя Санкт-Петербурга, регламентные работы ещё на 50 буях, обслужили оборудование 60 автоматизированных средств, навигационных и створных знаков на необитаемых островах и береговой линии.

Проведение лоцмейстерких работ обеспечили около 10 судов и катеров обеспечения, включая большие гидрографические катера «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин», гидрографические суда «Николай Крылов», «Вайгач».

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