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10.06.2020 (16:09)

Подразделения РХБ защиты ВВО проводят дезинфекцию территории полевого госпиталя в Чите

Военнослужащие подразделений РХБ защиты не реже трех раз в сутки проводят дезинфекцию территории полевого госпиталя общей площадью более 1,7 гектара, развернутом в городе Чита для лечения пациентов с коронавирусом.

Обработка проводится при помощи авторазливочной станции АРС-14КМ объемом в 2,5 кубометра, раствором ДТСГК 1%. Помещения мобильного госпиталя и оборудование военные медики обрабатывают самостоятельно.

Медицинский персонал госпиталя продолжает принимать пациентов и проводить лечебно-диагностические мероприятия. В их распоряжении имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

 «В госпиталь продолжают поступать пациенты с новой коронавирусной инфекцией, в перерывах между поступлениями внешний периметр территории госпиталя обрабатывается дезинфицирующими средствами силами подразделений РХБ защиты» - рассказал начальник госпиталя подполковник Виталий НАМ.

В настоящее время в стационаре госпиталя проходят лечение девять пациентов.

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации мобильный полевой госпиталь в Чите приступил к работе 7 июня 2020 года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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