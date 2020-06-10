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10.06.2020 (15:49)

Более 4,5 тыс. военнослужащих ЗВО приняли участие в первой сводной тренировке военного парада в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге состоялась первая сводная тренировка военного парада в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, в которой приняло участие более 4,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа, силовых ведомств региона и курсантов военных вузов.

В ходе тренировки, прошедшей на военном аэродроме, военнослужащие в составе расчётов отработали выполнение строевых приёмов с оружием и без него, слаженность подразделений в ходе передвижения, выполнение элементов торжественного марша.

В ходе тренировки соблюдался комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты дезинфицировали предназначенные для перевозки личного состава транспортные средства, помещения для проживания, все участники тренировки находились под пристальным наблюдением военных медиков и прошли многоразовую термометрию.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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