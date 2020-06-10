10.06.2020 (15:36)

Спасатели Балтийского флота провели учение по оказанию помощи аварийной подводной лодке в базе

В Кронштадте под руководством начальника штаба Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) капитана 1 ранга Алексея Апановича состоялось учение сил аварийно-спасательного отряда базы и экипажа дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» по спасению экипажа условно аварийной подводной лодки.

Силы поисково-спасательного отряда (ПСО) и подводники отработали эпизоды по поддержанию жизнедеятельности экипажа подводной лодки, пополнению запасов воздуха высокого давления, вентилированию отсеков, передаче на подводную лодку медикаментов в пеналах, регенеративных устройств и теплой одежды.

В ходе проведения тренировки подводникам также предстояло самостоятельно выйти из условно аварийной подводной лодки через торпедные аппараты и добраться до спасательных средств. Непосредственный выход экипажа контролировали водолазы-спасатели.

Члены экипажа, облаченные в спасательное снаряжение подводника, выходили на поверхность воды. Здесь их ожидали водолазы-спасатели, которые помогали им подняться из глубины на поверхность и доставляли до спасательного судна, где были развернуты силы, способные оказать первую медицинскую помощь. Здесь же находились военные медики и специальная барокамера для декомпрессии «пострадавших».

На втором этапе мероприятия группа подводников отрабатывала покидание подлодки с кормовой части. Оказавшись в воде, подводники забирались в спасательные плотики и быстроходные катера, которые доставляли их на спасательное судно. На одном из спасательных судов было установлено специальное посадочное пневматическое устройство ППО-5 с помощью которого был отработан эпизод покидания подводной лодки.

В спасательной операции были задействованы экипаж дизельной подводной лодки «Петропавловск-Камчатский», личный состав спасательного отряда военно-морской базы, рейдовый водолазный катер «Борис Киселёв», а также спасательное буксирное судно «Нина Соколова».

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