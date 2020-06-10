10.06.2020 (14:35)

Механизмы создания и методики использования новых тренажерных средств для подготовки личного состава обсудят на форуме «АРМИЯ–2020»

Круглый стол, посвященный созданию и использованию тренажерных средств для подготовки личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, состоится в рамках научно-деловой программы на полях Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» в Конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Организатором мероприятия выступает «Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова».

Повестка мероприятия предполагает обсуждение концептуальных подходов к созданию учебно-тренировочных средств для подготовки военнослужащих, вопросов создания многофункционального программно-аппаратного комплекса средств моделирования обстановки в интересах боевой подготовки и военного образования, а также постановку задач на разработку инновационных продуктов, в том числе специального программного обеспечения.

В экспертном обсуждении примут участие специалисты Главного командования Военно-Морского Флота, образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций Минобороны России, инженеры и конструкторы предприятий оборонно-промышленного комплекса России.

Внимание специалистов планируется обратить на опыт использования тренажерных средств, а также на оценку эффективности их использования в процессе обучения в военных образовательных организациях и в ходе боевой подготовки соединений и частей.

Ожидается, что по итогам дискуссии будут сформулированы предложения по обоснованию и развитию системы учебно-тренажерных средств, а также по изданию периодического журнала «Военные тренажеры» в целях интеграции научно-исследовательских и проектных организаций, разработчиков и изготовителей учебно-тренировочных средств.

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ–2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с ключевыми научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.



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