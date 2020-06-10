10.06.2020 (14:16)

Более 80 единиц техники примет участие в параде Победы в Туле

Колонна из более чем 80 единиц боевой и специальной техники Воздушно-десантных войск и Западного военного округа примет участие в военном параде, посвященном 75-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе-герое Туле.

24 июня по площади им. В.И. Ленина города Тулы в составе механизированной колоны пройдут боевые машины десанта БМД-2КА-У, бронетранспортеры БТР-82А, БТР-Д, БТР-РД, БТР-ЗД со стрелком-зенитчиком, вооруженным ПЗРК «Игла», 120-мм самоходно-артиллерийская установка 2С9 «Нона», передвижной пункт разведки и управления огнем артиллерии 1В119 «Реостат», бронеавтомобили «Рысь», автомобили специального назначения «Тигр» с радиолокационным комплексом разведки и стрельбы «Аистенок» и противотанковым управляемым ракетным комплексом «Корнет», реактивные системы залпового огня «Град» и «Смерч», ракетный комплекс «Искандер-М», зенитно-ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», а также другая авто- и бронетехника.

В параде в городе-герое впервые будет продемонстрирован зенитно-ракетный комплекс С-300 «Фаворит».

Откроет прохождение механизированной колонны в г. Туле легендарная техника Великой Отечественной войны – танк Т-34 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша».

В параде в Туле примет участие более 1000 человек. Генеральная репетиция военного парада состоится 21 июня.

Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие инфекционных заболеваний.

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