10.06.2020 (14:13)

В ЦВО стартовал окружной этап конкурса «Эльбрусское кольцо»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в окружном этапе всеармейских соревнований по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, «Эльбрусское кольцо», приступили к выполнению специальных заданий. Накануне конкурс стартовал на базе Центра «Ергаки» в Красноярском крае. Состязания проходят в рамках АрМИ-2020.

Сегодня военнослужащие выполнили задания по индивидуальному лазанию на скалодроме, ориентированию в горной местности и лазанию в связках на скалодроме. Кроме этого, среди участников прошел брифинг по преодолению горной полосы препятствий, завтра военнослужащие приступят к выполнению данного задания в личном и командном зачете.

Соревнования проходят с 8 по 12 июня, всего в мероприятиях участвует более 100 человек. Лучшие военнослужащие и сборная команда примут участие во всеармейском этапе «Эльбрусского кольца».

Всеармейский конкурс «Эльбрусское кольцо» был организован в 2015 году Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил РФ.

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