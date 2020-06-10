Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.06.2020 (14:02)

Соединение ВТА приступило к сдаче проверки по физподготовке

В Тверском соединении военно-транспортной авиации стартовала контрольная проверка по физической подготовке.

Согласно своей возрастной категории, все военнослужащие пройдут проверку, в ходе которой будет установлена их физическая подготовка – сила, выносливость, ловкость, скорость.

Сдача упражнений организованна с учетом всех требований и мер противодействия распространению инфекционных заболеваний.

Мероприятие проводится под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии майора Александра Михайлова.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Минобороны России выступило одним из организаторов международного киберспортивного онлайн-турнира «Кубок Победы»
Экипажи дальней авиации ВКС отработали ночную дозаправку в небе над Поволжьем
Военнослужащие 15-й армии ВКС особого назначения продезинфицировали школы и детские сады в подмосковном Краснознаменске
Экипажи дальней авиации отработали дозаправку самолетов в воздухе

Метки:
Спорт , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false