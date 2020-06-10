10.06.2020 (14:02)

Соединение ВТА приступило к сдаче проверки по физподготовке

В Тверском соединении военно-транспортной авиации стартовала контрольная проверка по физической подготовке.

Согласно своей возрастной категории, все военнослужащие пройдут проверку, в ходе которой будет установлена их физическая подготовка – сила, выносливость, ловкость, скорость.

Сдача упражнений организованна с учетом всех требований и мер противодействия распространению инфекционных заболеваний.

Мероприятие проводится под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии майора Александра Михайлова.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице