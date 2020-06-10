10.06.2020 (14:02)
Соединение ВТА приступило к сдаче проверки по физподготовке
В Тверском соединении военно-транспортной авиации стартовала контрольная проверка по физической подготовке.
Согласно своей возрастной категории, все военнослужащие пройдут проверку, в ходе которой будет установлена их физическая подготовка – сила, выносливость, ловкость, скорость.
Сдача упражнений организованна с учетом всех требований и мер противодействия распространению инфекционных заболеваний.
Мероприятие проводится под руководством помощника командира соединения по физической подготовке гвардии майора Александра Михайлова.
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