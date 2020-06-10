10.06.2020 (13:53)

Стратегические ракетоносцы ВКС России совершили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей

Четыре стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.

Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.

На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Продолжительность полета составила около 11 часов.

Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

В мае 2020 г. самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ Российской Федерации.

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