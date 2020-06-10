10.06.2020 (13:53)
Стратегические ракетоносцы ВКС России совершили полет над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей
Четыре стратегических ракетоносца Ту-95мс дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
Взлет осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области.
На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США.
Продолжительность полета составила около 11 часов.
Летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.
В мае 2020 г. самолеты стратегической бомбардировочной авиации ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ Российской Федерации.