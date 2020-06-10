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10.06.2020 (13:39)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» условно уничтожил подводную лодку глубинными бомбами

Экипаж большого противолодочного корабля (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» отработал противолодочные задачи в Баренцевом море. Противодействие ему оказывал экипаж одной из дизель-электрических подводных лодок соединения Кольской флотилии разнородных сил.

Моряки-противолодочники отработали поиск подводной лодки и слежение за ней с помощью бортового гидроакустического вооружения. Также экипаж корабля выполнил стрельбу реактивными глубинными бомбами по району обнаружения условного противника, отработал отражение торпедной атаки подводной лодки и нанесение ответного удара.

Стрельбы были проведены с соблюдением необходимых мер безопасности в закрытом для мореплавания районе боевой подготовки Северного флота.

После выполнения учебно-боевых задач в море БПК «Вице-адмирал Кулаков» возвратился на рейд главной базы Северного флота – Североморска и приступил к отработке элементов второй курсовой задачи на якоре. В ночное время экипаж провёл учение по противоподводно-диверсионной обороне корабля при стоянке на незащищённом рейде по вводной «Обнаружение малогабаритного носителя боевых пловцов».

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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