10.06.2020 (13:23)

В демонстрационном пролете авиации над Самарой во время парада Победы задействуют 14 самолетов и вертолетов

В демонстрационном пролете авиации над Самарой во время парада Победы 24 июня задействуют 14 самолетов и вертолетов.

Жители города смогут увидеть два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Также над Самарой пролетят три вертолета Ми-8 и пять вертолетов Ми-2 самарского аэроклуба ЦСКА. Их вылет будет осуществлен с трех аэродромов, дислоцированных в Челябинской, Саратовской и Самарской областях.

В составе пешей колонны в параде Победы примут участие около 1700 военнослужащих Центрального военного округа и других силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники.

При подготовке к проведению парада проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники парада находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий проходит тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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