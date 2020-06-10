10.06.2020 (12:45)

Для участия во всеармейском этапе конкурсов АрМИ в ЮВО готово 22 команды

По итогам окружного этапа состязаний в конкурсах Армейских международных игр в Южном военном округе (ЮВО) сформировано 22 команды.

Около 300 военнослужащих вошли в состав команд, взводов, расчетов, и экипажей, отобранных для участия во всеармейском этапе конкурсов военно-полевой выучки. В настоящее время команды проводят усиленную подготовку на базе общевойсковых полигонов и учебных центров ЮВО. Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова назначены тренеры команд из числа опытных офицеров и военнослужащих, ставших победителями в предыдущих международных конкурсах АрМИ.

В течение месяца завершится отбор претендентов на участие во всеармейском этапе в конкурсах «Чистое небо», «Дорожный патруль» и «Уверенный прием», по результатам которых будут отобраны ещё три команды среди специалистов ПВО, Военной автоинспекции и войск связи.

Уже в июне команды ЮВО будет отправлены к местам проведения всеармейского этапа конкурсов. Известно, что за право участия в международных состязаниях танкисты будут бороться в подмосковном Алабино, мотострелки за победой отправятся в Благовещенск, разведчики сразятся в Новосибирске, а военные летчики совершат перелет в Рязанскую область.

Примечательно, что на территории ЮВО также пройдут соревнования всеармейского этапа. Традиционно в Кабардино-Балкарии в июле состоится конкурс «Эльбрусское кольцо», на азовском побережье в районе Ейска с 6 по 11 июля будут состязаться подразделения войсковой ПВО в конкурсе «Чистое небо», с 25 по 30 июня в Каменск-Шахтинском специальная комиссия инженерных войск ВС РФ оценит мастерство сразу трех команд конкурсов «Инженерная формула», «Открытая вода» и «Безопасный маршрут».

Организаторы соревнований в этом году особое внимание уделяют соблюдению санитарных требований в целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции: ограничено привлечение зрителей, усилены меры по дезинфекции мест проведения конкурсов и военной техники.

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