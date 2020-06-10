10.06.2020 (12:30)

Экипажи боевой авиации ЮВО прибыли в Волгоградскую область для участия в параде Победы

Экипажи боевых самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) прибыли на аэродром Мариновка в Волгоградской области для участия в воздушном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет над Волгоградом парами на высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч.

Всего экипажи боевой авиации 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 10-ю городами Юга России. Будут задействованы вертолеты Ка-27 и Ми-26, самолеты Су-24, Су-34, Су-27, Ан-26, Ан-12, Бе-12, Ту-134, Су-30СМ, Л-410 и Миг-29, всего около 150 воздушных судов.

Справочно:

В ЮВО при подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию, военнослужащие находятся под пристальным наблюдением медиков, личный состав обеспечивается средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками.

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