10.06.2020 (12:15)

Специалисты ремонтного подразделения 49-й армии ЮВО модернизируют «Волги» под парадные кабриолеты

В Ставрополе на параде Победы 24 июня впервые будут задействованы два автомобиля ГАЗ-3102 «Волга», которые специалисты ремонтно-восстановительного подразделения 49-й армии Южного военного округа в настоящее время модернизируют в соответствии с требованиями парадного протокола.

Ранее командующий парадом и принимающий парад передвигались на бронеавтомобилях «Рысь».

Решением командующего 49-й общевойсковой армией генерал-майора Михаила Зусько «Волги» проходят модернизацию на базе одного из соединений ЮВО в Ставрополе. Машины полностью разобрали и переоборудуют под кабриолет, у них усилили кузов, срезали крышу. Автомобили перекрасят, а также в них установят современные средства связи.

В дальнейшем данные автомобили будут использоваться исключительно на парадах Победы.

Справочно:

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

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