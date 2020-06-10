10.06.2020 (12:00)

Ракетчики ЮВО в Северной Осетии совершили марш на полигон для выполнения боевых задач

Ракетчики соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии приступили к совершению марша на один из полигонов в Ставропольском крае для выполнения боевых задач.

На полигоне военнослужащие оборудуют огневые позиции, приведут военную технику в боевое положение, а также отработают электронные пуски ракет. В ходе одного из эпизодов учения расчеты комплексов «Искандер-М» нанесут условный ракетный удар для уничтожения целей, находящихся на расстоянии до 500 км.

В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

В учениях принимают участие более 500 военнослужащих ЮВО, задействовано около 100 единиц техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».

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