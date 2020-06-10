10.06.2020 (11:45)
Экипажи новейших штурмовиков Су-25СМ3 перебазировались в Краснодарский край для участия в воздушном параде 24 июня
Экипажи новейших штурмовиков 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) Су-25СМ3, задействованные в демонстрационном пролете 24 июня, перебазировались на военный аэродром в город Крымск.
С военного аэродрома будут осуществляться вылеты штурмовиков Су-25 и истребителей Су-27 и Су-30, а в определенное время к самолетам в воздушный строй встанут и вертолеты армейской авиации.
Всего в тренировках пролёта участвует около 120 единиц авиатехники ЮВО над 10 городами Юга России.
Управлять самолётами и вертолётами в воздушном параде доверено лучшим представителям лётного состава авиационных полков ЮВО.
При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты ЮВО регулярно проводят дезинфекцию парадных площадок, транспорта, выделенного для доставки участников парада к месту тренировок. Военные медики организуют регулярное медицинское обследование и допуск участников парада к тренировкам, а затем к параду. Все военнослужащие обеспечены средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).