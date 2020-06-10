10.06.2020 (11:30)

В Псковском соединении ВДВ стартовал третий отборочный этап Кубка Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты»

В Псковском гвардейском десантно-штурмовом соединении стартовал третий отборочный этап Кубка Министра обороны Российской Федерации «Командирские старты».

Всего в отборочном этапе принимают участие более 80 офицеров, представляющих все соединения, воинские части Воздушно-десантных войск, а также 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) и Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ).

Накануне состоялось торжественное открытие отборочного этапа и первый вид соревнований, в котором участники соревновались в плавании на 100, 200 и 300 метров. Заплывы проходили в бассейне «Атлант» им. Героя Российской Федерации гвардии подполковника Евтюхина М.Н., расположенного на территории Псковского гвардейского соединения ВДВ. Всего состоялось 32 заплыва.

Распределение по дистанциям прошло в соответствии с возрастными группами. Офицерам в возрасте до 30 лет предстояло проплыть 300 метров, от 30 до 40 лет – 200 метров, а тем, кому свыше 40 лет – 100 метров.

По итогам первого дня соревнований, на дистанции 300 метров лучшее время показал капитан Михаил Чернов, представляющий 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск).

На дистанции 200 метров не было равных гвардии капитану Александру Мокрову, представляющего Камышинское отдельное гвардейское десантно-штурмовое Донское казачье соединение.

На дистанции 100 метров победу одержал гвардии старший лейтенант Артем Карапетян из Новроссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.

Сегодня состязания продолжатся. Участники соревнований будут соревноваться в стрельбе из пистолета Макарова, а также в легкоатлетических дисциплинах.

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