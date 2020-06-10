10.06.2020 (11:15)

В Армении минометчики ЮВО учились уничтожать военную технику противника

Расчеты артиллерийских подразделений российской военной базы в Армении в рамках проведения практических занятий на полигоне Алагяз уничтожили наземные цели и военную технику условного противника с использованием тактики «кочующих» минометов.

Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили учебную стрельбу по скрытым целям, находящимся за горными склонами. Также артиллеристы отработали максимально быструю смену огневых позиций при ведении контрбатарейной борьбы.

Минометчики выполнили подготовку минометов к стрельбе, поиск и уничтожение целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 5 тыс. м.

Занятия проводятся в дневное и ночное время суток. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляют в режиме реального времени расчеты подразделения беспилотных летательных аппаратов.

В практических занятиях принимают участие около 50 минометных расчетов ЮВО и задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе беспилотная авиация.

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