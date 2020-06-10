10.06.2020 (11:00)

Более 30 единиц исторических образцов боевой техники можно будет видеть на параде Победы 24 июня в Ростове-на-Дону, Севастополе и Волгограде

Более 30 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны возглавят механизированные колоны на параде Победы 24 июня в Ростове-на-Дону, Севастополе и Волгограде.

Историческую технику представят легендарные танки Т-34 и ИС-2, гвардейские реактивные минометы БМ-13 «Катюша», самоходные установки Су-76, Су-100, Су-122 и Су-152 «Зверобой».

В состав исторической части механизированной колонны военного парада включены советские разведывательно-диверсионные мотоциклы «Днепр» МВ-650 и тяжёлые мотоциклы М-72. В едином строю с тяжелыми бронемашинами будут продемонстрированы автомобили ГАЗ-АА («полуторка») с 76-мм пушкой ЗИС-3, автомобили Газ-67 «Виллис».

Большая часть исторической техники является музейными экспонатами, в том числе Севастопольского музея «Сапун гора», Волгоградского музея-панорамы «Сталинградская битва» и парка «Патриот» ВС РФ.

Специалистами автобронетанковых служб и ремонтных подразделений ЮВО проведена колоссальная работа по восстановлению исторических образцов военной техники, воссозданию их первозданного вида.

Справочно:

Всего на территории ЮВО 24 июня с.г. будет проведено десять военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа – Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня с.г. спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

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