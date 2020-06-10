10.06.2020 (10:45)

Экипажи танков Т-90А соединения ЮВО проведут боевые стрельбы под Волгоградом

Танкисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к практическим занятиям на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

В течении двух недель экипажи будут осваивать новейшие российские танки Т-90А. На танкодроме механикам-водителям предстоит научиться преодолевать ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, косогоры, участки скоростной стрельбы, маневрирования и другие естественные и искусственные препятствия.

Наводчики-операторы и командиры танков будут тренироваться в разведке и классификации целей, определении дальностей до них и очередности поражения.

Этапу практических действий предшествовали теоретические занятия, а также тренировки по вождению и стрельбе из танков на новейших компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, оснащенных мультимедийным оборудованием.

Программное обеспечение современных тренажеров позволяет имитировать не только погодные условия, время года и дня, но и создавать единую для всех обучаемых виртуальную тактическую обстановку реального боя.

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