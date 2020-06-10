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10.06.2020 (10:31)

Парад кораблей пройдёт в Севастопольской и Цемесской бухтах в честь 75-летия Победы

В акваториях Севастопольской и Цемесской бухт, городов-героев Севастополь и Новороссийск, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоятся парады кораблей Черноморского флота (ЧФ).

В Севастополе в парадной линии будут представлены подводная лодка «Ростов-на-Дону», малые ракетные корабли «Вышний Волочок» и «Ингушетия», большой десантный корабль «Цезарь Куников», сторожевые корабли «Ладный» и «Пытливый», фрегат «Адмирал Эссен», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

В Новороссийске на линии парадной диспозиции будут представлены малый противолодочный корабль «Касимов», морской тральщик «Железняков», спасательное буксирное судно «СБ-742», гидрографическое судно «ГС-402», а также пограничный сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России.

На всех кораблях в честь 75-летия Победы Советского народа в Великой Отечественной войне одновременно с поднятием Андреевского флага будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

Формирования парадных линий кораблей завершится 19 июня 2020 года.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот , Военные парады
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