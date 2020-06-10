10.06.2020 (10:26)

Новейший малый ракетный корабль «Грайворон» приступил к швартовным испытаниям

Сегодня малый ракетный корабль проекта 21631 «Грайворон», строящийся для Военно-Морского Флота России на производственных мощностях судостроительной корпорации «Ак Барс», приступил к прохождению швартовных испытаний. Об этом было доложено главкому ВМФ России адмиралу Николаю Евменову на плановом совещании по вопросам надводного кораблестроения.

В ходе швартовных испытаний специалисты проведут пуски и проверку работы основных общекорабельных систем и систем главной энергетической установки. Параллельно с пуско-наладочными работами будет проводиться обустройство и отделка жилых и служебных помещений корабля. После завершения программы швартовных испытаний корабль будет отправлен на внешнюю сдаточную базу в Новороссийск, где заводская сдаточная команда и экипаж корабля приступят к заводским ходовым, а затем к государственным испытаниям. Передать «Грайворон» Черноморскому флоту судостроители планируют до конца 2020 года в соответствии со сроками государственного контракта.

В апреле текущего года МРК «Грайворон» был спущен на воду для достройки у набережной завода. К настоящему времени на корабле завершена установка основных механизмов, выполнены работы по монтажу систем жизнеобеспечения и управления, заводская сдаточная команда приступила к выполнению программы швартовных испытаний корабля. Малые ракетные корабли проекта 21631 разработки АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро» являются многоцелевыми кораблями. Они оснащены самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького», входящее в состав АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс», приступило к строительству кораблей данного проекта в 2010 году. В настоящее время восемь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол», «Серпухов», «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия» – уже несут службу в составе ВМФ России, ведется строительство еще трех единиц проекта – «Град», «Наро-Фоминск» и «Ставрополь».

Стоит отметить, что малые ракетные корабли проекта 21631 – это самая многочисленная серия в современном Военно-Морском Флоте России. Корабли проекта 21631 ранее показали эффективность действий в составе сил ВМФ при нанесении ударов по объектам террористов в Сирийской Арабской Республике.

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