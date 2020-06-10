10.06.2020 (08:03)

Музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота примут участие в парадах Победы во Владивостоке и Москве

24 июня во время парада в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне во Владивостоке особая роль традиционно отводится сводному оркестру Тихоокеанского флота (ТОФ). Музыканты задают темп движению пешей и механизированной колонн, добавляют празднику дополнительную торжественность и эмоциональность.

Музыкальное сопровождение парада в столице Приморского края обеспечит сводный военный оркестр в составе 60 человек, которым будет дирижировать капитан 3 ранга Илья Сергеев. При этом, часть музыкантов военного оркестра недавно вылетели из Владивостока в Москву, где в составе сводного оркестра Вооруженных Сил представят Тихоокеанский флот на параде Победы на Красной Площади.

В настоящее время кроме участия в гарнизонных тренировках парадных расчётов, оркестр ТОФ ежедневно проводит свои частные репетиции.

В этом году встреча Командующего Тихоокеанским флотом в начале парада будет проходить под звуки юбилейного встречного марша Красной Армии, который исполнялся во время первого парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади и специально разучен оркестром.

В ходе прохождения войск гарнизона традиционно будут исполняться композиции "День Победы", "Нам нужна одна Победа", "Прощанье Славянки".

Также сводным оркестром ТОФ подготовлена музыкальная программа для воздушной части Парада, а именно композиции "Все выше", "Обнимая небо", "Мы друзья перелетные птицы", и "Часовые неба".

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