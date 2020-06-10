10.06.2020 (07:31)

Новобранцы весеннего призыва пройдут общевойсковую подготовку на полигонах ВВО в Бурятии

Новобранцы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, после двухнедельного карантина приступят к занятиям по одиночной подготовке.

На общевойсковых полигонах, а также в специально оборудованных классах военнослужащие отработают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, радиационной подготовке, биологической и химической защите, а также специальной и физической подготовкам.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят особенности эксплуатации современного танка Т-72Б3, оснащенного мощным пушечным вооружением, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи и систем управления огнем.

Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

Всего за период одиночной подготовки пройдут комплексные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке, каждое второе упражнение будет отрабатываться в темное время суток.

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