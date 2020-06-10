Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

10.06.2020 (07:31)

Новобранцы весеннего призыва пройдут общевойсковую подготовку на полигонах ВВО в Бурятии

Новобранцы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Республике Бурятия, после двухнедельного карантина приступят к занятиям по одиночной подготовке.

На общевойсковых полигонах, а также в специально оборудованных классах военнослужащие отработают нормативы по тактической, инженерной, огневой, строевой, радиационной подготовке, биологической и химической защите, а также специальной и физической подготовкам.

В ходе практических занятий военнослужащие освоят особенности эксплуатации современного танка Т-72Б3, оснащенного мощным пушечным вооружением, бронеавтомобилей ГАЗ 2330 «Тигр», новейших средств связи и систем управления огнем.

Прежде чем приступить к эксплуатации боевой техники, новобранцы пройдут подготовку в учебных классах, где современные тренажеры и автоматизированные учебно-тренировочные места позволяют максимально приблизить процесс обучения к реальной боевой обстановке.

Всего за период одиночной подготовки пройдут комплексные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке, каждое второе упражнение будет отрабатываться в темное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой мотострелкового соединения ВВО прибыл на полигон Цугол для участия в крупных учениях
Более 3000 военнослужащих Хабаровского гарнизона участвовали в тренировке Парада Победы в Хабаровске
Расчеты РХБЗ ВВО обработали более половины объектов Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье
В Амурской области инженерные подразделения ВВО провели учение по оказанию помощи населению в условиях паводков

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false