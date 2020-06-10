10.06.2020 (07:20)
Более 3000 военнослужащих Хабаровского гарнизона участвовали в тренировке Парада Победы в Хабаровске
Более 3000 военнослужащих войск ВВО приняли участие в сводной тренировке к Параду Победы, прошедшей на площадке арены «Ерофей» в Хабаровске.
Репетиция Парада Победы состоялась под руководством заместителя командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.
Перед началом мероприятия заместитель командующего войсками ВВО лично проверил готовность парадных расчетов к началу тренировки, а также наличие у военнослужащих индивидуальных средств противовирусной защиты.
Кроме того, периметр площади был оцеплен военнослужащими медицинской службы, контролирующими состояние здоровья участников тренировки.
Торжественное прохождение парадных расчетов началось со знаменной группы с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Штандарты фронтов пронесли подразделения знаменоносцев.
Всего в сводной тренировке от Министерства обороны участвовало около 3.5 тысяч человек, в том числе рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра округа, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, офицеров ВМФ, отдельных мотострелковых соединений, инженерного соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, связи, Дальневосточного ВОКУ.
Каждое из участвующих в сводной тренировке подразделений совершило по два торжественных прохождения.