10.06.2020 (07:20)

Более 3000 военнослужащих Хабаровского гарнизона участвовали в тренировке Парада Победы в Хабаровске

Более 3000 военнослужащих войск ВВО приняли участие в сводной тренировке к Параду Победы, прошедшей на площадке арены «Ерофей» в Хабаровске.

Репетиция Парада Победы состоялась под руководством заместителя командующего войсками ВВО генерал-лейтенанта Сергея Севрюкова.

Перед началом мероприятия заместитель командующего войсками ВВО лично проверил готовность парадных расчетов к началу тренировки, а также наличие у военнослужащих индивидуальных средств противовирусной защиты.

Кроме того, периметр площади был оцеплен военнослужащими медицинской службы, контролирующими состояние здоровья участников тренировки.

Торжественное прохождение парадных расчетов началось со знаменной группы с Государственным флагом Российской Федерации и копией Знамени Победы. Штандарты фронтов пронесли подразделения знаменоносцев.

Всего в сводной тренировке от Министерства обороны участвовало около 3.5 тысяч человек, в том числе рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, рота почетного караула окружного учебного центра округа, парадные расчеты штаба ВВО, объединения ВВС и ПВО, офицеров ВМФ, отдельных мотострелковых соединений, инженерного соединения, воинских частей морской пехоты, специального назначения, железнодорожных войск, связи, Дальневосточного ВОКУ.

Каждое из участвующих в сводной тренировке подразделений совершило по два торжественных прохождения.

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