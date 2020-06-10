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10.06.2020 (07:12)

Расчеты РХБЗ ВВО обработали более половины объектов Амурского газоперерабатывающего завода в Приамурье

Отряд специалистов войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии Восточного военного округа обработал более половины запланированных объектов строящегося Амурского газоперерабатывающего завода расположенного вблизи г.Свободный в Амурской области.

Обработаны вахтовых городки с общежитиями и местами массового пребывания рабочих, большинство дорог и производственных помещений. Объемы работ по обработке самого крупного в стране газоперерабатывающего завода сопоставимы с объемами обработанных ранее городов Шимановск и Свободный. Специалисты рассчитывают завершить дезинфекцию Амурского ГПЗ до конца текущей недели.

В составе отряда подразделения специальной обработки и жизнеобеспечения, всего более 60 военнослужащих и около 30 единиц техники. Для производства дезинфекционных работ задействованы современные машины АРС-14КМ и рецептуры растворов, которые хорошо себя зарекомендовали при ликвидации вспышек инфекции.

Кроме того, четыре расчета РХБЗ проводят обработку второго по величине города региона - Белогорска. Решение о обработке амурских городов принял командующий войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Геннадий Жидко по обращению главы региона.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , COVID-19
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