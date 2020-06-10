10.06.2020 (07:09)

В Амурской области инженерные подразделения ВВО провели учение по оказанию помощи населению в условиях паводков

В Амурской области состоялось специальное учение по ликвидации последствий поводков с понтонно-переправочными подразделениями общевойсковой армии Восточного военного округа.

В ходе учения военные инженеры общевойскового соединения ВВО, были подняты по учебной тревоге и повершили марш на штатной технике на полигон «Трехречье» Амурской области в район условного стихийного бедствия. По прибытию на место военнослужащие отработали наведение паромных переправ через водоем, эвакуацию условно пострадавшего населения и техники с затопленных зон, наведение наплавных мостов в местах «стихийных бедствий».

Перед наведением каждой переправы водолазы проводили осмотр береговой линии и дна водоемов. Часть тренировок проводились в сложных условиях дождя и сильного ветра.

В учении были задействованы штатные понтонно-мостовые парки, плавающие транспортёры (ПТС-2), буксирно-моторные катера и другая специальная техника количеством около 70 единиц. Всего в учениях приняло участие более 500 военнослужащих.

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