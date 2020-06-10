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10.06.2020 (07:00)

В Уссурийске военнослужащие ВВО продолжают подготовку к параду Победы

Военнослужащие Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа совершенствуют строевые навыки в составе парадных расчетов, на территории гвардейского мотострелкового полка, дислоцированного в г. Уссурийск.

В рамках тренировок, с военнослужащими проводятся занятия по строевой подготовке, на которых участники парада оттачивают навыки в движении строевым шагом, соблюдении установленных интервалов и дистанций, равнения в строю.

В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний, военнослужащие на протяжении всей тренировки находятся в медицинских масках и перчатках, а перед занятиями строевой плац полка подвергается специальной обработке.

Тренировки парадных расчетов в составе гарнизона на центральной площади г. Уссурийск пройдут 13,15,17 июня с 20 до 22 часов по местному времени. Генеральная репетиция пройдет 20 июня с 10 до 13 часов.

24 июня на параде Победы примет участие более 1600 человек от соединений и воинских частей Приморского края, более 90 единиц вооружения и военной техники, и 8 воздушных судов от армии ВВС и ПВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Военные парады
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