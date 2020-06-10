10.06.2020 (06:44)

По главной площади Южно-Сахалинска на параде Победы пройдут реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», «Смерч» армейского корпуса ВВО на Сахалине

В военном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне в Южно-Сахалинске, будет задействованы более 40 единиц боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО). Кроме того, 24 июня торжественным маршем пройдут более 900 военнослужащих за Министерство обороны Российской Федерации и силовые структуры других ведомств.

На аэродроме «Пушистый» ежедневно проходят тренировки механизированной колонны, участвующей в параде. На репетициях отрабатываются синхронность проезда, выдержка дистанции и скорость движения военной техники.

По главной площади города в составе механизированной колоны пройдут реактивные системы залпового огня, БМ-21 «Град», «Ураган», «Смерч», зенитно-ракетные комплексы С-300ПС и «Оса».

Современную часть колонны на параде представят танки Т-80 и новейший комплекс радиосвязи на базе бронеавтомобиля "Тигр", а также другая авто- и бронетехника. Замыкающей машиной в колонне пойдёт легендарная советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша».

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты армейского корпуса проведут дезинфекцию транспортных средств, а все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий пройдет тестирование на наличие коронавирусной инфекции и будет включен в состав участников парада только при отсутствии заражения.

Личный состав будет обеспечен индивидуальными средствами защиты.



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