10.06.2020 (06:39)

Во Владивостоке прошла первая ночная тренировка механизированной части парада Победы

Во Владивостоке под руководством заместителя командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Дениса Березовского прошла первая ночная тренировка механизированной колонны, которая 24 июня примет участие в параде, посвящённом 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе тренировки механики-водители изучили маршрут движения колонны, после чего приступили к практической отработке поддержания установленного скоростного режима, соблюдения интервалов и дистанций во время прохождения по центральной улице столицы Приморья.

Всего в параде Победы во Владивостоке примут участие 57 единиц техники. Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34. Также по улице Светланской проедут новые бронетранспортёры БТР-82А, БРДМ-2рх, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО - ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400. Впервые в параде примут участие бронемашины «Тигр», и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.

Подготовка техники к участию в военном параде проводится на базе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота. В парке части развернуты пункты покраски, технического обслуживания и ремонта, ежедневного технического осмотра, пункт чистки и мойки, а также пункт заправки техники.

Первая совместная тренировка парадных расчетов Владивостокского гарнизона и военной техники на улице Светланской пройдет 15 июня.

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