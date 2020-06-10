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10.06.2020 (07:00)

Военнослужащими общевойсковой армии ЗВО подготовлено более ста единиц бронетехники к Параду Победы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа продолжают подготовку военной техники механизированной колонны  к участию в Параде Победы, которой состоится на Дворцовой площади 24 июня.

Экипажи завершили покраску корпусов и ходовой части более ста боевых машин, танков и бронетранспортеров, легкового и грузового транспорта, приступили к оборудованию их праздничной  символикой, эмблемами и флагами.

Кроме того, механики-водители провели мероприятия технического обслуживания, диагностики и необходимого ремонта военной техники.  

Военнослужащие войск РХБ защиты армии провели дезинфекцию внешней части корпусов, боевых отделений и салонов транспортных средств с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В Параде Победы, который пройдет 24 июня на Дворцовой площади города Санкт-Петербурга, принимает участие более ста единиц военной техники общевойсковой армии Западного военного округа, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные комплексы С-400, самоходные артиллерийские установки «Мста-С» и оперативно-тактические ракетные комплексы  «Искандер-М». 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Военные парады
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