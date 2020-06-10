10.06.2020 (06:30)
В Нижегородской области медики ЗВО провели тренировку по спасению раненых в боевых условиях
В Нижегородской области на полигоне «Мулино» военнослужащие отдельного медицинского батальона гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа отработали действия по эвакуации с поля боя условно раненых солдат.
В рамках тренировки перед военными медиками стояла задача по оказанию первой медицинской помощи раненым в ходе ведения условно-боевых действий. Военнослужащие отработали действия на условно раненых бойцах и на специализированных манекенах, позволяющих осуществлять операционное вмешательство. С помощью специального ранца РС-05 медики могли в кратчайшие сроки зафиксировать повреждённую конечность и произвести эвакуацию с поля боя. Полноценная медицинская помощь оказывалась в полевых автоперевязочных машинах АП-2.
Особенностью тренировки стало большое количество средств имитации, имитирующих не только выстрелы условного противника, но и кровотечения при ранении военнослужащих.
Всего в тренировке приняло участие более 200 военнослужащих и свыше 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.