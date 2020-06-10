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10.06.2020 (06:00)

Общевойсковую армию ЗВО в Ленинградской области пополнили первые выпускники военных вузов

В соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, прибыли первые лейтенанты-выпускники высших военно-учебных заведений Министерства обороны РФ 2020 года.

Сегодня, ряды объединения пополнили 20 молодых офицеров, более половины из них назначены на должности командного состава звена взвод-батарея. Выпускники являются специалистами в области тылового и медицинского обеспечения, эксплуатации и ремонта военной техники, противовоздушной обороны и военной связи.

Лейтенанты уже приступили к знакомству со спецификой военной службы на новом месте. Все они поставлены на довольствие в воинских частях. 

В целях недопущения распространения вирусных инфекции, офицерам предстоит пройти двухнедельный карантин в специально оборудованных общежитиях.

В ходе выполнения карантинных мероприятий каждый выпускник сдаст тест на наличие коронавирусной инфекции, пройдет углубленное медицинское обследование, после чего приступит к полноценному исполнению своих служебных обязанностей.

Всего, в объединении ожидается прибытие более ста лейтенантов-выпускников учебных заведений МО РФ. Для каждого из них командирами соединений продуман индивидуальный план ввода в занимаемую должность и  назначены наставники из числа наиболее подготовленных офицеров армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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