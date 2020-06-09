09.06.2020 (21:54)

Первая отправка призывников в ряды Вооруженных Сил России прошла в Иркутске

Более 50 первых новобранцев весеннего призыва 2020 сегодня были отправлены с областного сборного пункта военного комиссариата Иркутской области для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил России.

Торжественная отправка прошла со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Из-за ограничительных мер, действующих в регионе, родственники призывников не присутствовали на мероприятии. Перед отправкой новобранцы прошли тестирование на предмет инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19, результаты анализов у молодых людей отрицательные. Всем призывникам выданы маски, бахилы, перчатки, антисептики для дезинфекции рук. Помещения, в которых находилось молодое пополнение до отправки в войска, были полностью продезинфицированы силами подразделений РХБ защиты.

Проходить службу призывники будут в соединениях и воинских частях Центрального военного округа, а также в подразделениях ВКС России. Доставка до места службы будет осуществляться транспортом, прошедшим полную дезинфекционную обработку.

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