09.06.2020 (21:18)

Военнослужащие РВСН участвуют в тренировках Парада Победы в Новосибирске

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения участвуют в тренировках Парада Победы в Новосибирске, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Всего к тренировке привлечено более 200 военнослужащих ракетного соединения, среди которых более 50 военнослужащих-женщин.

Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний.

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