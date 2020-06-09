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09.06.2020 (21:18)

Военнослужащие РВСН участвуют в тренировках Парада Победы в Новосибирске

Военнослужащие Новосибирского ракетного соединения участвуют в тренировках Парада Победы в Новосибирске, посвящённом 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который состоится 24 июня.

Всего к тренировке привлечено более 200 военнослужащих ракетного соединения, среди которых более 50 военнослужащих-женщин.

Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков.

При подготовке к проведению торжественных мероприятий спланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение распространения инфекционных заболеваний. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Военные парады
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