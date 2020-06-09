09.06.2020 (19:30)

В Ростове-на-Дону проведена первая совместная тренировка пешей и механизированной парадных колонн

Более 2,3 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) и свыше 1 тыс. представителей других силовых структур и ведомств приняли участие в тренировке военного парада в Ростове-на-Дону.

Перед началом тренировки под руководством представителей командования ЮВО был проведен строевой смотр готовности участников к параду Победы. У каждого участника проверили соответствие парадной формы одежды предъявляемым требованиям.

Вслед за пешим строем состоялся проезд механизированной колонны, возглавила которую техника времен Великой Отечественной войны: мотоциклы МВ-650, легковые автомобили ГАЗ-67, «полуторка» ГАЗ-АА с буксируемой пушкой ЗИС-3, легендарные «Катюши» и танки Т-34. В составе современных образцов боевой техники и вооружения были представлены более 80 единиц, включая зенитные ракетные комплексы «Бук-М3», «Тор-М2», С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», реактивные системы залпового огня «Торнадо», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили и т.д.

При подготовке к торжественным мероприятиям спланирован комплекс санитарно-эпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Место проведения тренировки, транспорт, предназначенный для перевозки личного состава, а также боевая и историческая техника из состава механизированной колонны регулярно обрабатываются военнослужащими подразделений радиационной, химической и биологической защиты ЮВО специальным дезинфекционным раствором.

Кроме того, все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Каждый военнослужащий прошел тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты — перчатками, медицинскими масками и антисептиками, контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

Справочно:

Всего на территории ЮВО 24 июня будет проведено 10 военных парадов, в том числе в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь, а также в городах дислокации штабов объединений военного округа — Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске.

Кроме того, в местах дислокации соединений и воинских частей ЮВО 24 июня пройдут торжественные шествия войск.

В военных парадах и прохождениях торжественным маршем войск на территории ЮВО примут участие свыше 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 ед. современных образцов вооружения и военной техники, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны.

Также в городах проведения военных парадов ЮВО 24 июня спланирован демонстрационный пролет около 120 единиц авиационной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице