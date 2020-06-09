09.06.2020 (19:25)

Военнослужащие ЦВО поздравят 18 уральских ветеранов персональными торжественными маршами

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравят торжественными маршами по месту проживания 18 ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут 24 июня побывать на параде в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы.

Марши будут организованы в рамках акции «Парад для каждого ветерана», в ходе которой парадные расчёты пройдут торжественным маршем и исполнят строевые песни.

С начала года в городах Урала, Сибири и Поволжья военнослужащие ЦВО поздравили более 2 тыс. ветеранов и тружеников тыла.

Справочно:

24 июня на территории ЦВО пройдут парады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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