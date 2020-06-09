Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

09.06.2020 (19:25)

Военнослужащие ЦВО поздравят 18 уральских ветеранов персональными торжественными маршами

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравят торжественными маршами по месту проживания 18 ветеранов Великой Отечественной войны, которые по состоянию здоровья не смогут 24 июня побывать на параде в Екатеринбурге в честь 75-летия Победы.

Марши будут организованы в рамках акции «Парад для каждого ветерана», в ходе которой парадные расчёты пройдут торжественным маршем и исполнят строевые песни.

С начала года в городах Урала, Сибири и Поволжья военнослужащие ЦВО поздравили более 2 тыс. ветеранов и тружеников тыла.

Справочно:

24 июня на территории ЦВО пройдут парады в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также более 50 торжественных шествий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Танкисты российской военной базы в Таджикистане в летнем периоде обучения выполнили первые стрельбы из танков Т-72
В Красноярском крае стартовал окружной этап всеармейского конкурса по альпинизму «Эльбрусское кольцо»
В военном параде в Екатеринбурге впервые примет участие взвод почетного караула из женщин
Во 2-й общевойсковой армии ЦВО начались сборы с гранатометчиками

Метки:
Центральный военный округ , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false