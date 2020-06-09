09.06.2020 (19:19)

Танкисты российской военной базы в Таджикистане в летнем периоде обучения выполнили первые стрельбы из танков Т-72

Танкисты российской военной базы в Таджикистане в летнем периоде обучения выполнили первые практические стрельбы из вооружения танков Т-72 на горном полигоне Ляур.

Экипажи боевых машин провели практические стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням на расстояниях от 500 до 2000 метров. Стрельба велась в движении с включением в динамику условного боя, которую обеспечивало использование средств имитации, обозначающих артиллерию и выстрелы танков противника.

Военнослужащие вели огонь по внезапно появляющимся на различных дистанциях мишеням, обозначающим танки противника с установленными на них имитаторами стрельбы. Кроме того, танковые экипажи поражали из пулемета цели, имитирующие гранатометчиков и движущиеся противотанковые средства. Механики-водители выполняли зачетные упражнения по вождению боевых машин на пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, противотанковых рвов и заграждений.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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