09.06.2020 (19:12)

В Красноярском крае стартовал окружной этап всеармейского конкурса по альпинизму «Эльбрусское кольцо»

На базе центра «Ергаки» в Красноярском крае стартовал окружной этап всеармейского конкурса по альпинизму среди подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности, «Эльбрусское кольцо». Состязания проходят в рамках Армейских международных игр-2020.

В первый день соревнований состоялись торжественное открытие, жеребьевка, организационное совещание с представителями команд, проверка технической комиссией имущества и снаряжения, а также полный медицинский осмотр всех участников конкурса.

Уже завтра военнослужащие горных подразделений приступят к индивидуальному лазанию на искусственном скальном рельефе (скалодроме), а также лазанию в связках. Кроме этого, во время проведения состязаний участникам предстоит преодолеть горную полосу препятствий, выполнить стрельбу в составе группы, одолеть параллельную и навесную переправы через реку, совершить десантирование с марш-броском, а также восхождение на гору Тушканчик.

Соревнования продлятся с 8 по 12 июня, всего в мероприятиях участвует более 100 человек. Лучшие военнослужащие и сборная команда будут участвовать во всеармейском этапе «Эльбрусского кольца».

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