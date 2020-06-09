09.06.2020 (18:19)

В военном параде в Екатеринбурге впервые примет участие взвод почетного караула из женщин

Взвод почетного караула из военнослужащих-женщин впервые примет участие в военном параде Победы в Екатеринбурге 24 июня.

Отличительными особенностями юбилейного военного парада в уральской столице станут включение в состав пешей колонны исторической составляющей — военнослужащих со штандартами фронтов, парадных расчетов в форме пехоты, летчиков и матросов времен Великой Отечественной войны, а также участие в параде взвода почетного караула из военнослужащих-женщин.

Во главе механизированной колонны пройдет техника военных лет: танк Т-34, бронетранспортер БТР-152, реактивная система залпового огня БМ-14, автомобили ГАЗ-АА, БСП-ПД, БА-64, БА-6, ГАЗ-67 и семь исторических мотоциклов.

Кроме того, на военном параде в Екатеринбурге 20 образцов современной техники будут представлены впервые, среди которых танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, САУ «Малка» и «Мста-С», техника Воздушно-десантных войск БМД-4, БТР-МДМ, дымовые машины ТДА-3, катера БМК-МО, КамАЗ 63501 с понтонным парком ПП 205 и топливозаправщики АТЗ-14.

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