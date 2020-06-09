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09.06.2020 (18:01)

Во 2-й общевойсковой армии ЦВО начались сборы с гранатометчиками

В воинских частях и подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) начались сборы с гранатометчиками РПГ-7 и расчетами автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Военнослужащие в течение месяца будут совершенствовать навыки квалификации целей, точного расчета расстояния до них и ввода поправок на внешние условия. Кроме того, гранатометчики получат практику в уничтожении бронетехники условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ и живой силы выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половину занятий планируется провести в темное время суток с применением приборов ночного видения.

На завершающем этапе сборов с военнослужащими проведут комплексные контрольные занятия в целях определения степени их боевой выучки и готовности к действиям как самостоятельно, так и в составе подразделений.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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